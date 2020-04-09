Двое медработников заболели коронавирусом в Полтавской области

В Полтавской области положительный тест на коронавирус Covid-19 обнаружили у врача и медсестры Миргородской центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"К сожалению, за сутки у нас подтвердились двое новых случаев заболевания коронавирусом. Речь идет о 73-летней врачихе и 46-летней медицинской сестре с Миргородской ЦРБ. Они находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Врач находится на домашнем лечении, а медсестра госпитализирована. Они обе контактировали с первым пациентом в Миргороде, у которого обнаружили коронавирус.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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