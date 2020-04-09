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09 апреля 2020, четверг, 21:38 642
Общество 2020-04-09T21:38:39+03:00
Українські Новини
Двое медработников заболели коронавирусом в Полтавской области

Двое медработников заболели коронавирусом в Полтавской области

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Полтавской области положительный тест на коронавирус Covid-19 обнаружили у врача и медсестры Миргородской центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"К сожалению, за сутки у нас подтвердились двое новых случаев заболевания коронавирусом. Речь идет о 73-летней врачихе и 46-летней медицинской сестре с Миргородской ЦРБ. Они находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Врач находится на домашнем лечении, а медсестра госпитализирована. Они обе контактировали с первым пациентом в Миргороде, у которого обнаружили коронавирус.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

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