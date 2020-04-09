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09 апреля 2020, четверг, 20:17 110
Судебная власть 2020-04-09T20:18:08+03:00
Українські Новини
Украинцы подают в суд на Кабмин за слишком жесткий карантин

Украинцы подают в суд на Кабмин за слишком жесткий карантин

Ольга Фандорина
Суд, Коронавирус, иск в суд, карантин в Украине

Окружной административный суд города Киева в период получил 11 исков по обжалованию постановления Кабинета министров Украины о введении ограничений во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что все иски были поданы в период с 6 по 9 апреля.

Истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты постановления (о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита), так и целиком все постановление.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производств по указанным искам.

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Как сообщали Українські Новини, в Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом. Также по состоянию на 9 апреля, в мире зарегистрировано 1 484 811 случаев заражения коронавирусом, 329 976 из них выздоровели, 88 538 – умерли.

Тем временем в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.

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