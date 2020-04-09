Великодню службу проведуть в церковному дворику Києво-Печерської лаври

Незважаючи на те, що в Києво-Печерській лаврі 26 нових випадків коронавірусу, Українська православна церква Московського патріархату проведе Великодню службу в церковному дворику лаври перед храмом з 23:00 з дотриманням всіх встановлених владою норм.

Про це Українським Новинам повідомив Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"Служба почнеться з 23:00 і проходитиме у дворі біля Лаври", - сказав він.

За його словами, в самому храмі можна буде перебувати до 10 осіб і це церква буде дотримуватися. На вулиці парафіяни зможуть взяти участь у богослужінні, але на відстані один від одного 1,5 міра і більше.

Процес освячення пасок також буде організовано з урахуванням санітарно-епідемічних норм через каранатина.

УПЦ МП сподівається, що влада не прийме рішення про закриття храмів під час пасхального богослужіння.

Як повідомляли Українські Новини, намісник Києво-Печерської лаври (Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) Павло вирішив тимчасово не брати участь в богослужіннях і знаходиться в режимі самоізоляції.

Тим часом тільки 3% українців збираються йти в церкву на Великдень.