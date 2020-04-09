підписатися на розсилку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Хімчистки будуть працювати, а будматеріали – ні. Кабмін оновив перелік заборон на карантин
09 квітня 2020, четвер, 19:23 43
Кабмін 2020-04-09T20:04:22+03:00
Українські Новини
Хімчистки будуть працювати, а будматеріали – ні. Кабмін оновив перелік заборон на карантин

Хімчистки будуть працювати, а будматеріали – ні. Кабмін оновив перелік заборон на карантин

Таня Войтюк
Карантин, Кабмін, Коронавірус, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Вчора, 8 квітня, Кабінет Міністрів дозволив роботу хімчисток у період карантину, однак передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Уточнили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину", - зазначив він.

Зокрема дозволена робота на об'єктах будівництва.

Також уряд дозволив роботу хімчисток, об'єктів поштової та кур'єрської діяльності та пунктів прийому і заготівлі відходів.

Спочатку в інфографіці, розміщеної Шмигалем, серед об'єктів, діяльність яких дозволена в період карантину, значилися магазини будматеріалів.

Однак пізніше прем'єр-міністр уточнив, що магазини не були внесені в список у зв'язку з доопрацюванням постанови.

"В процесі доопрацювання прийнятих вчора змін у постанову були внесені правки", - написав Шмигаль.

В постанові Кабміну №262 від 8 квітня, яким дозволяється робота хімчисток та пунктів збору відходів, також відсутній дозвіл на роботу магазинів будматеріалів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів правила знаходження на безкоштовній обсервації, під час якої платними буде тільки харчування.

Також соціальні виплати продовжили на місяць після карантину.

Більше новин про: Карантин Кабмін Коронавірус Карантин в Україні

У Києві маски і антисептики є в аптеках чотирьох м...
За місяць карантину влада не виробила жодної страт...
У трьох областях України можуть ввести комендантсь...
Заборона на алкоголь і платне харчування. Кабмін в...
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати
Вночі хворих з Олександрівської лікарні евакуювали через повідомлення про мінування
Новини
У МЗС розповіли, скільки українців захворіло коронавірусом за кордоном 19:42
Великодню службу проведуть в церковному дворику Києво-Печерської лаври 19:34
Хімчистки будуть працювати, а будматеріали – ні. Кабмін оновив перелік заборон на карантин 19:23
"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію 19:21
Легковажна поведінка мера Одеси нагадує нерозсудливість капітана лайнера "Коста Конкордія", - ЗМІ 19:21
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію 19:21
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень 21:22 Інфографіка
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
більше новин
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Венедіктова відкрила проти Порошенка справу за конкурсом суддів ВС, який сама програла 15:28
До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента 15:09
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати 08:20
більше новин
Великдень на карантині. Як віруючі зможуть відвідувати храми і чи будуть святити паски
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok