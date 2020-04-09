Хімчистки будуть працювати, а будматеріали – ні. Кабмін оновив перелік заборон на карантин

Вчора, 8 квітня, Кабінет Міністрів дозволив роботу хімчисток у період карантину, однак передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Уточнили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину", - зазначив він.

Зокрема дозволена робота на об'єктах будівництва.

Також уряд дозволив роботу хімчисток, об'єктів поштової та кур'єрської діяльності та пунктів прийому і заготівлі відходів.

Спочатку в інфографіці, розміщеної Шмигалем, серед об'єктів, діяльність яких дозволена в період карантину, значилися магазини будматеріалів.

Однак пізніше прем'єр-міністр уточнив, що магазини не були внесені в список у зв'язку з доопрацюванням постанови.

"В процесі доопрацювання прийнятих вчора змін у постанову були внесені правки", - написав Шмигаль.

В постанові Кабміну №262 від 8 квітня, яким дозволяється робота хімчисток та пунктів збору відходів, також відсутній дозвіл на роботу магазинів будматеріалів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів правила знаходження на безкоштовній обсервації, під час якої платними буде тільки харчування.

Також соціальні виплати продовжили на місяць після карантину.