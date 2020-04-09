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  • Сегодня 29-й день карантина: некоторым пенсионерам разрешили выходить, а химчисткам и стройматериалам работать
09 апреля 2020, четверг, 08:20 82
Общество 2020-04-09T08:22:25+03:00
Українські Новини
Сегодня 29-й день карантина: некоторым пенсионерам разрешили выходить, а химчисткам и стройматериалам работать

Сегодня 29-й день карантина: некоторым пенсионерам разрешили выходить, а химчисткам и стройматериалам работать

Анна Рудык
Кабмин, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Карантин. фото: freepik
Карантин. фото: freepik

Сегодня начался 29-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Согласно действующему решению Кабмина карантин будет действовать до 24 апреля, до этой даты осталось 15 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Вчера, 8 апреля, правительство разрешило во время карантина работать: объектам почтовой и курьерской деятельности; объектам строительных работ; объектам торговли строительными материалами; химчисткам.

Кроме того, были уточнены категории людей старше 60 лет, которые могут не соблюдать самоизоляцию.

К ним относятся: госслужащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предупреждении коррупции"; военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов; лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19; лица, осуществляющие деятельность предприятий, учреждений, организаций

Ранее Українські Новини писали, куда и при каких условиях можно выходить пенсионерам в карантин. Также со следующей недели некоторые пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в сумме 1 000 гривен из-за карантина в связи с коронавирусом. 

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