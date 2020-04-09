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09 квітня 2020, четвер, 17:49 19
Кабмін 2020-04-09T20:15:03+03:00
Українські Новини
Заборона на алкоголь і платне харчування. Кабмін ввів правила знаходження на обсервації

Заборона на алкоголь і платне харчування. Кабмін ввів правила знаходження на обсервації

Таня Войтюк
Кабмін, Коронавірус, коронавірус в Україні, обсервація
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кабінет міністрів 8 квітня вніс зміни в постанову №211 про карантин для запобігання розповсюдження на території України коронавірусу Covid-19 і постановив, що перебування осіб на обсервації через пандемію є безкоштовним, крім харчування.

Про це йдеться в постанова уряду.

Кабмін визначив, що за доставку на обсервацію осіб і організації їх харчування відповідає місцева влада. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція і Національна гвардія забезпечують супровід транспорту до місць обсервації і порядок на території обсерваторів.

Адміністрація місця обсервації забезпечує підготовку місця обсервації до прийому осіб і створення умов їх перебування. Адміністрація зобов'язана стежить за дотриманням вимог інфекційного контролю, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту при обслуговуванні осіб, що перебувають на обсервації.

Під час двотижневого карантину в ізоляторах громадянам можна передавати пакети з продуктами. Однак, алкогольні напої заборонено передавати і вживати під час обсервації.Після завершення карантину люди будуть добиратися до свого місця проживання за свій рахунок.

Раніше Українські Новини писали, куди і за яких умов можна виходити пенсіонерам в карантин. Також з наступного тижня деякі пенсіонери зможуть отримати одноразову виплату у сумі 1 000 гривень з-за карантину у зв'язку з коронавірусом.

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