Заборона на алкоголь і платне харчування. Кабмін ввів правила знаходження на обсервації

Кабінет міністрів 8 квітня вніс зміни в постанову №211 про карантин для запобігання розповсюдження на території України коронавірусу Covid-19 і постановив, що перебування осіб на обсервації через пандемію є безкоштовним, крім харчування.

Про це йдеться в постанова уряду.

Кабмін визначив, що за доставку на обсервацію осіб і організації їх харчування відповідає місцева влада. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція і Національна гвардія забезпечують супровід транспорту до місць обсервації і порядок на території обсерваторів.

Адміністрація місця обсервації забезпечує підготовку місця обсервації до прийому осіб і створення умов їх перебування. Адміністрація зобов'язана стежить за дотриманням вимог інфекційного контролю, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту при обслуговуванні осіб, що перебувають на обсервації.

Під час двотижневого карантину в ізоляторах громадянам можна передавати пакети з продуктами. Однак, алкогольні напої заборонено передавати і вживати під час обсервації.Після завершення карантину люди будуть добиратися до свого місця проживання за свій рахунок.