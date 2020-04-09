Респиратор не обеспечивает защиту бородачам, - МОЗ

Пока маски в большинстве аптек — это дефицит, респираторы не обеспечивают надежной защиты людям с бородой. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, так как они, а также респираторы классом выше, обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18 марта, масок и антисептиков не оказалось аптеках "Низьких цін", "Бажаємо здоров’я" и "Подорожник".

19 марта Министерство здравоохранения заявило, что ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Тем временем в Украине всего лабораторно подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19, из которых 29 зафиксировано в Киеве. Таким образом, столица стала эпицентром заболеваемости коронавирусом.