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09 апреля 2020, четверг, 16:43 194
Общество 2020-04-09T16:43:14+03:00
Українські Новини
Респиратор не обеспечивает защиту бородачам, - МОЗ

Респиратор не обеспечивает защиту бородачам, - МОЗ

Ольга Фандорина
Маски, медицинские маски, Респираторы, Респираторные маски

Пока маски в большинстве аптек — это дефицит, респираторы не обеспечивают надежной защиты людям с бородой. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, так как они, а также респираторы классом выше, обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18 марта, масок и антисептиков не оказалось аптеках "Низьких цін", "Бажаємо здоров’я" и "Подорожник".

19 марта Министерство здравоохранения заявило, что ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Тем временем в Украине всего лабораторно подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19, из которых 29 зафиксировано в Киеве. Таким образом, столица стала эпицентром заболеваемости коронавирусом.

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