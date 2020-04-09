З 16 квітня Польща вводить "масковий режим"

В той час, як в Чехії з 8 квітня почали послаблювати карантинні заходи, Польща вводить додаткові обмеження. Так, з 16 квітня жителі країни зможуть перебувати в громадських місцях тільки при наявності маски. Про це передає видання Rzeczpospolita.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що жителі країни будуть зобов'язані носити маски в громадських місцях у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Крім цього, чиновник також заявив, про скасування масштабного святкування Великодня.

"Якщо ми проведемо Великдень, то через місяць кількість інфікованих буде від 30 до 50 тисяч людей", - заявив чиновник.

Шумовський зазначив, що під час Великодня число людей, які беруть участь у церковних церемоніях, буде обмежена до п'яти осіб.

На даний момент у Польщі зафіксовано 5341 випадок коронавірусу і 164 смерті від інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, пік епідемії коронавірусу в Польщі очікується в травні-червні.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда скасував запланований на 13 квітня візит в Україну через пандемію коронавірусу.