Двое мужчин в США угрожали распространить коронавирус. Их обвинили в терроризме

После того, как в одном из баров Олтона (США) полиция нашла супругу мэра, который запретил посещать бары и рестораны, двух жителей Флориды и Техаса обвинили в терроризме после того, как они угрожали распространить коронавирус. Об этом передает BBC.

Как передает ведомство, жителя Флориды обвинили в том, что он кашлял и плевал на полицейских во время ареста за домашнее насилие в марте. Одному из правоохранителей он сказал: "Хорошо, что у меня коронавирус". Позже оказалась, что его у него нет.

Второе обвинение предъявили жителю Техаса, после фейкового заявления в Facebook, что он заплатил за распространение коронавируса в супермаркетах города Сан-Антонио.

Министерство юстиции США классифицировало коронавирус как "биологическое оружие", а мистификации на его тему могут привести к наказанию сроком до пяти лет.

Как сообщали Українські Новини, США бьют суточные рекорды по смертности от коронавируса.

Также в одном из заливов США водолазы обнаружили тела внучки и правнука Кеннеди.

Тем временем разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре и предупреждала власти об эпидемии.