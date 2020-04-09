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  • Двое мужчин в США угрожали распространить коронавирус. Их обвинили в терроризме
09 апреля 2020, четверг, 15:31 739
Америка 2020-04-09T17:00:02+03:00
Українські Новини
Двое мужчин в США угрожали распространить коронавирус. Их обвинили в терроризме

Двое мужчин в США угрожали распространить коронавирус. Их обвинили в терроризме

Елизавета Кесельман
США, Америка, Терроризм, Обвинение, Угроза, Коронавирус в США
Арест. Фото: pixabay
Арест. Фото: pixabay

После того, как в одном из баров Олтона (США) полиция нашла супругу мэра, который запретил посещать бары и рестораны, двух жителей Флориды и Техаса обвинили в терроризме после того, как они угрожали распространить коронавирус. Об этом передает BBC.

Как передает ведомство, жителя Флориды обвинили в том, что он кашлял и плевал на полицейских во время ареста за домашнее насилие в марте. Одному из правоохранителей он сказал: "Хорошо, что у меня коронавирус". Позже оказалась, что его у него нет.

Второе обвинение предъявили жителю Техаса, после фейкового заявления в Facebook, что он заплатил за распространение коронавируса в супермаркетах города Сан-Антонио.

Министерство юстиции США классифицировало коронавирус как "биологическое оружие", а мистификации на его тему могут привести к наказанию сроком до пяти лет.

Как сообщали Українські Новини, США бьют суточные рекорды по смертности от коронавируса. 

Также в одном из заливов США водолазы обнаружили тела внучки и правнука Кеннеди. 

Тем временем разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре и предупреждала власти об эпидемии. 

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