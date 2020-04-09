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09 апреля 2020, четверг, 14:26 1070
Происшествия 2020-04-09T14:29:23+03:00
Українські Новини
В США водолазы нашли тело пропавшей внучки и правнука Кеннеди

В США водолазы нашли тело пропавшей внучки и правнука Кеннеди

Елизавета Кесельман
США, Америка, Джон Кеннеди, Смерть, Несчастный случай, Роберт Кеннеди
Кейв и Гидеон Кеннеди. Фото: facebook/mckean.david
Кейв и Гидеон Кеннеди. Фото: facebook/mckean.david

9 апреля, в понедельник, в Чесапикском заливе водолазы обнаружили тело 8-летнего гидеона Маккина, правнкука экс-сенатора и генерального прокурора США Роберта Кеннеди, пропвшего вместе со своей матерью 2 апреля. Об этом сообщает CNN.

Ранее, в газете The Washington Post сообщалось, что 2 апреля 41-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд и 8-летний Гидеон сели в каноэ, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры во дворе их дома на берегу. Ветром судно вынесло в открытый залив, далеко от берега, и они не смогли вернуться назад.

Перевернутое каноэ обнаружили 3 апреля вечером за несколько километров от места, где их видели в последний раз.

В субботу, 4 апреля, спасательные службы и оперативники прекратили поиски и сочли их погибшими.

6 апреля полиция обнаружила тело Мейв Кеннеди у берегов Чесапикского залива.

В понедельник тело Гидеона нашли на глубине около 7,5 метра и примерно в 600 метрах от места обнаружения тела матери.

Роберт Кеннеди - американский политический деятель, брат 35-го президента США Джона Кеннеди (1917-1963).

Как сообщали Українські Новини, сенатор Роберт Кеннеди, брат убитого тремя годами ранее 35-го президента США Джона Кеннеди, был застрелен в гостинице Лос-Анджелеса Ambassador Hotel 5 июня 1968 года. За убийство сенатора Серхан Серхан был приговорен к смертной казни, однако семья Кеннеди попросила заменить приговор на пожизненное заключение.

2 марта 2011 года убийце чиновника повторно было отказано в освобождении. 

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