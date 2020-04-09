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09 апреля 2020, четверг, 14:29 1389
Медицина 2020-04-09T15:00:02+03:00
Українські Новини
Минздрав запустит онлайн-уроки по использованию аппаратов ИВЛ для врачей в регионах

Минздрав запустит онлайн-уроки по использованию аппаратов ИВЛ для врачей в регионах

Елена Новикова
Минздрав, Медики, Максим Степанов, Обучение медицинских сотрудников, Аппарат ИВЛ, ИВЛ, Медработники
ИВЛ, Фото: 2day.kh.ua
ИВЛ, Фото: 2day.kh.ua

Министерство здравоохранения намерено вскоре запустить онлайн центр для консультаций врачей в регионах, в том числе по использованию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передают Українськi Новини.

"На совещании отмечалось, что даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких, врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков", - сказано в нем.

Зеленский призвал организовать онлайн-уроки, чтобы врачи в областях могли быстро обучиться.

"В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве более 60 аппаратов ИВЛ находятся в нерабочем состоянии.

Ранее сообщалось о том, что в столице больницы готовы к приему "второй волны" пациентов с коронавирусом.

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