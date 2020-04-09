До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента

Поки маски в більшості аптек — це дефіцит. На тлі цього Офіс Президента заявляє, що при відсутності в аптеках захисних масок до них будуть застосовуватися заходи адміністративного реагування.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"На традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського по боротьбі з коронавірусом... було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах. При відсутності в продажу цих елементарних засобів захисту будуть прийняті заходи адміністративного реагування", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в Україну прибули ще три літаки з Китаю зі спецзасобами для боротьби з коронавірусом, які будуть розподілятися не тільки по опорним лікарням, але і надійдуть у великі торговельні мережі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на нараді, що кількість українців, які користуються засобами індивідуального захисту, значно зросла.

За його словами, з посиланням на результати опитування, 89% громадян використовують засоби захисту, а 50% застосовують дезінфектори.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я має намір незабаром запустити онлайн центр для консультацій лікарів в регіонах, в тому числі з використання апаратів штучної вентиляції легенів.

Раніше повідомлялося про те, що у столиці лікарні готові до прийому "другої хвилі" пацієнтів з коронавірусом.