подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
ONLINE
9.04.20 14:00-16:30 Видеоконференция по вопросам работы предприятий водоснабжения и водоотведения

  • Новости
  • Происшествия
  • Автомобиль главного санврача Ляшко врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве
09 апреля 2020, четверг, 14:01 4038
Происшествия 2020-04-09T14:03:00+03:00
Українські Новини
Автомобиль главного санврача Ляшко врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве

Автомобиль главного санврача Ляшко врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве

Павел Твердохлиб
ДТП, Минздрав Украины, Виктор Ляшко
Виктор Ляшко. Фото: novosti-n.org
Виктор Ляшко. Фото: novosti-n.org

В четверг, 9 апреля, автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарно-епидемиологический врач Украины Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

Об этом сообщила Николаевская областная интернет-газета "Новости N".

Дорожно-траноспортное проишествие (ДТП) произошло на ул. Лазурной в Николаеве, в момент аварии Ляшко в автомобиле не было.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen, сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили незначительные механические повреждения.

По информации издания, что Volkswagen Passat был предоставлен в распоряжение Ляшко Николаевской областной государственной администрацией на время его пребывания в Николаеве.

Напомним, 7 апреля Министерство здравоохранения Украины заявило, что изучит феномен Николаевской области, где не зафиксированы случаи коронавируса, тогда как по всей Украине заболевших около 1,5 тыс. человек

Как сообщали Українські Новини, 26 февраля Кабинет Министров назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность главного санитарно-эпидемиологического врача.

Больше новостей о: ДТП Минздрав Украины Виктор Ляшко

В Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных
Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
Новости
Минздрав запустит онлайн-уроки по использованию аппаратов ИВЛ для врачей в регионах 14:29
В США водолазы нашли тело пропавшей внучки и правнука Кеннеди 14:26
Тесты на коронавирус не делают, чтобы сэкономить бензин и костюмы для врачей, - семейный врач из Киева 14:21
Пожар в Чернобыле. Фото: ГСЧС
Трава продолжает тлеть. Шестой день в Зоне отчуждения не могут погасить лесной пожар 14:20
Укрэксимбанк выплатил гонорар в полмиллиона гривен председателю набсовета 14:02
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
На индексацию пенсий и "коронавирусную" тысячу хотят выделить 20 млрд 15:58
На оккупированном Донбассе первая смерть от коронавируса: боевики отрицают 08:38
больше новостей
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко 10:37
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
больше новостей
Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok