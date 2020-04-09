Автомобиль главного санврача Ляшко врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве

В четверг, 9 апреля, автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарно-епидемиологический врач Украины Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

Об этом сообщила Николаевская областная интернет-газета "Новости N".

Дорожно-траноспортное проишествие (ДТП) произошло на ул. Лазурной в Николаеве, в момент аварии Ляшко в автомобиле не было.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen, сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили незначительные механические повреждения.

По информации издания, что Volkswagen Passat был предоставлен в распоряжение Ляшко Николаевской областной государственной администрацией на время его пребывания в Николаеве.

Напомним, 7 апреля Министерство здравоохранения Украины заявило, что изучит феномен Николаевской области, где не зафиксированы случаи коронавируса, тогда как по всей Украине заболевших около 1,5 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, 26 февраля Кабинет Министров назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность главного санитарно-эпидемиологического врача.