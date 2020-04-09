Рубль трохи "просів". Курс російської нацвалюти на 9 квітня

В той час, як долар і євро підскочили, у четвер, 9 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 7 квітня, знизився на 4 копійки до 3,12 гривень за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер підвищився на 5 копійок і становить 3,71 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 9 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,12 3,71 Максимальний 3,50 5,00 Мінімальний 2,40 3,40

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 квітня на 33,77 коп. до 27,5984 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 31,46 коп. до 27,0874 UAH/USD.

Також Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, встановлюване їм на 9 квітня, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Крім того, аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.