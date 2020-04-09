За сутки из Украины выехали почти 4 тысячи человек

5,6 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки, 8 апреля, в то время, как больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.

"За прошедшие сутки пограничники совершили около 10,5 тыс. пропускных операций. 8 апреля на въезд в Украину оформлено 5,6 тысяч наших соотечественников", - сказано в нем.

Кроме того, вчера Украину покинули более 3,6 тыс. человек, из них более 1,3 тыс. иностранцев.

Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки.

За прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 5 нарушителей правил карантина.

О выявленных правонарушениях сообщено сотрудников полиции.

Как сообщали Українськi Новини, 4,8 тыс. украинцев вернулись домой 7 апреля.

Ранее сообщалось о том, что из Непала эвакуировали 18 украинцев.