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09 апреля 2020, четверг, 10:31 240
Медицина 2020-04-09T11:30:04+03:00
Українські Новини
За последние сутки проведено 2,4 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус - Минздрав

За последние сутки проведено 2,4 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус - Минздрав

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Центр общественного здоровья, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

8 апреля было проведено 2,4 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а количество зараженных коронавирусом приближается к двум тысячам.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передают Українськi Новини.

"В течение суток было исследовано 2 396 образцов и в общем с начала проведения тестирования уже было исследовано 20 608 образцов", - сказал он.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 8 апреля поступило 696 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 7 901 сообщений).

"Хотел бы напомнить, что количество подозрений, которые получает Центр общественного здоровья или областные лабораторные центры Министерства здравоохранения, не равняется количеству исследований. Исследуют образцы людей, которым установлено подозрение, контактных и тех, кто выздоровел", - отметил Кузин.

Он подчеркнул, что по состоянию на текущий момент исследования образцов на коронавирусную инфекцию проводят 37 государственных лабораторий и 2 частные.

При этом частные лаборатории обязаны ежедневно отчитываться о полученных результатах анализов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 9 апреля мире уже почти 1,5 млн зараженных коронавирусом.

Также в Кировоградской области женщина с коронавирусом умерла через семь минут после госпитализации.

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Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
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