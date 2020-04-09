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09 апреля 2020, четверг, 10:14 943
Общество 2020-04-09T11:30:05+03:00
Українські Новини
Долго лечились дома. В Черновицкой области умерли пожилые мужчина и женщина

Долго лечились дома. В Черновицкой области умерли пожилые мужчина и женщина

Кира Молчанова
Черновицкая область, Черновцы, Черновицкая ОГА, Смерть от коронавируса, Смерть от коронавируса в Украине
Коронавирус
Коронавирус

В Черновицкой области, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса, поздно вечером 8 апреля в больнице скончался 59-летний пациент.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой ОГА.

Сообщается, что умерший был жителем села Каменка.

Мужчина заболел 22 марта, но долго лечился дома самостоятельно. 4 апреля был госпитализирован в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Тест на коронавирус показал положительный результат. Результаты ПЦР-тестов будут известны вскоре.

Наряду с этим у мужчины была гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и аритмия.

В сообщении говорится о смерти еще одного пациента — женщины из Черновцов 1949 года рождения. Она была инфицирована COVID-19.

Женщина заболела 31 марта, лечилась дома, только через неделю обратилась в больницу. Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации. Сопутствующий диагноз —ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

Как сообщали Українські Новини, 21 марта мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился перекрыть дороги на въезд-выезд из города из-за угрозы распространения коронавируса.

С 3 апреля вся Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и транспортных средств.

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