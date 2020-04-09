Долар і євро злетіли на 30 копійок. Курс валют на 9 квітня

В той час, як гривня раптово обвалилася, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 квітня на 33,77 коп. до 27,5984 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 31,46 коп. до 27,0874 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро підвищився на 34,05 коп. до 29,0852 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 32,43 коп. до 29,9303 UAH/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,0874 27,5984 29,0852 29,9303 3,12 3,71 Максимальний 27,3500 27,8000 29,5500 30,2800 3,50 5,00 Мінімальний 26,7000 27,4000 27,6500 29,4500 2,40 3,40

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, встановлюване їм на 9 квітня, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.