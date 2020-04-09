Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати

Сьогодні розпочався 29-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Згідно з чинним рішенням Кабміну карантин триватиме до 24 квітня, до цієї дати залишилося 15 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Вчора, 8 квітня, уряд дозволив під час карантину працювати: об'єктам поштової та кур'єрської діяльності; об'єктам будівельних робіт; об'єктам торгівлі будівельними матеріалами; хімчисткам.

Крім того, були уточнені категорії людей старше 60 років, які можуть не дотримуватися самоізоляцію.

До них відносяться: державні службовці, депутати всіх рівнів, мери, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону україни "Про попередження корупції"; військовослужбовці та працівники ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів; особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням розповсюдження Covid-19; особи, які здійснюють діяльність підприємств, установ, організацій

Раніше Українські Новини писали, куди і за яких умов можна виходити пенсіонерам в карантин. Також з наступного тижня деякі пенсіонери зможуть отримати одноразову виплату у сумі 1 000 гривень через карантин у зв'язку з коронавірусом.