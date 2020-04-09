"Из крайности в крайность" или как "черно-белое" мышление влияет на здоровье

Вместе с пандемией коронавируса в мире также нарастает паника среди населения. Решение властей ввести карантин разделило общество на две стороны: одни считают это единственным способом предотвратить распространение коронавируса, другие – неадекватным и необдуманным решением, повлекшим за собой экономический кризис и другие последствия. Подобный случай имеет свое название – дихотомическое или "черно-белое" мышление. О том, что это такое, и насколько сильно подобное мышление влияет на наше здоровье в своем посте на Facebook рассказала Ульяна Супрун.

Что такое дихотомическое мышление:

Дихотомическое или черно-белое мышление в психологии считается одним из когнитивных искажений, ведущих к хроническому стрессу. Простым языком, это когда человек воспринимает ситуацию либо "слишком плохо" либо "слишком хорошо" без допущения "что-то между" или же воспринимает все из крайности в крайность. В его глазах одна неудача определяет его будущее, он не прощает ни себе ни другим ошибки, бесконечно ищет идеал и всегда не доволен собой или же наоборот – имеет чувство "нарциссизма".

Подобное восприятие мира приводит к развитию депрессии, диабета 2 типа, нарушению сна и преждевременному старению кожи.

Иногда такой тип мышления люди используют как защитный механизм для оправдания или обоснования того или иного поведения или своих действий. Но когда строгая дихотомия и нежелание принимать во внимание даже возможность существования противоречий буквально контролируют жизнь – это становится серьезной проблемой.

В чем проявляется черно-белое мышление:

О дихотомическом мышлении говорят в контексте политических взглядов, восприятии своего тела, проявлении агрессии, заниженной самооценки, гомофобии, расизма, пограничного расстройства личности и нарциссизма. В общем, черно-белое мышление, как "бей или беги", "свои и чужие" эволюционно и исторически требовалось для выживания в относительно простом мире, разделенном на жертв и хищников, своих и врагов.

Примерами вредных для физического и психического здоровья проявлений черно-белого мышления есть такие тезисы:

"Любую болезнь можно преодолеть даже на терминальной стадии, были бы деньги"

"Тяжелая болезнь – это искупление за грехи, такая уже судьба, лечение не поможет"

"Он / она – врач от Бога"

Как черно-белое мышление связано со здоровьем и поведением:

Дихотомическое мышления часто сопровождает расстройства питания и нездоровый вес. Люди, склонные к черно-белому мышлению, вероятно будут недовольны своим весом и иметь очень критическое восприятие собственного тела, даже если индекс массы тела в порядке. Из-за этого они могут развивать депрессию.

Черно-белое разделение людей на "технарей" и "гуманитариев" чрезвычайно вредит не только успеваемости в учебе, но и психическому здоровью школьников, их родителей, а впоследствии может даже негативно повлиять на жизненные выборы человека и их последствия. Как и любая другая односторонняя развитость.

Также, мышления по типу "или-или" разделяет продукты на очень-очень полезные или "слишком вредные", хотя большинство продуктов, особенно в первоначальном виде, таковыми не являются. Другим проявлением может быть чередование компульсивного переедания и строгой диеты или даже голодание. А такие "качели" точно портят здоровье и индекс массы тела.

С другой стороны, люд, которые способны воспринимать "то и это", до поры не переживают из-за своего веса. Признаки депрессии из-за веса могут развиться только тогда, когда он действительно становится чрезмерным и начинает мешать. Так, в обоих случаях депрессивное расстройство мешает изменениям, необходимых для нормализации веса.

Как бороться с дихотомическим мышлением

Уход от черно-белого мышления не означает компромиссы с совестью, сотрудничество с врагами и "восхождение где-то посередине". Это, скорее, означает движение вперед, несмотря на сложности, уход от веры в "мессию", осознание собственных желаний, страхов, сильных и слабых сторон и умение с ними лучше справляться, а также непреодолимую веру в то, что все наладится, и для этого надо постараться.

Для того, чтобы "трезво" оценивать ситуацию, Ульяна Супрун предлагает перечень вопросов, которые пригодятся в обыденной жизни:

Какие есть доказательства моих мыслей? Учитываю ли я все возможные взгляды на проблему, или отвергаю их? Может кто-то подвергнуть сомнению мои предположения? Как? Разделяет кто-то другой мои взгляды? Справедливо ли я отношусь к другим, когда думаю таким образом?

Кроме этого, старайтесь разделять личность от действий. Какая-то одна вещь не может определять нашей стоимости и достоинства. Черно-белое мышление делает наше самовосприятие очень уязвимым.

Если вы осознаете собственное дихотомическое мышление, старайтесь избегать внезапных судьбоносных решений. Зато, попробуйте обсудить эти вопросы с терапевтом, или человеком, которому доверяете.

В случае пандемии COVID-19 важно оценить целесообразность комендантского часа и возможность обеспечения населения масками (прежде чем требовать их носить во всех случаях), угроз для сельского хозяйства, и найти адекватное решение, что не будет способствовать распространению вируса, и позволит сохранить людям психическое здоровье и прибыль.

"Писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд писал, что разумность человека определяется его способностью помнить противоположные идеи и при этом все равно оставаться в сознании. Это выражение касается черно-белого мышления", – резюмировала врач.

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