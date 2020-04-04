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04 апреля 2020, суббота, 07:00 284 Инфографика
Жизнь 2020-04-04T07:15:01+03:00
Українські Новини
Вирус среди общества: как отличить симптомы COVID-19, гриппа и "мудака", – Супрун

Вирус среди общества: как отличить симптомы COVID-19, гриппа и "мудака", – Супрун

Елизавета Кесельман
Карантин, Коронавирус, Ульяна Супрун, Борьба с коронавирусом, Вирус в обществе
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса пробудила во многих лююознательность и желание больше узнавать об особенностях своего организма, и конечно же, симптомах болезни COVID-19, чтобы вовремя предпринять меры и избежать попадания вируса в организм. Вместе с этим, среди населения есть также люди, желающие заработать на эпидемии, а также распространить панику и фейковые новости про COVID-19.  Ульяна Супрун в своем посте на Facebook рассказала, как различить коронавирус от гриппа, или того самого "мудака".

Поскольку количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире растет, важно научиться различать коронавирусной болезни (COVID-19). Ведь риск встретить последний вариант с каждым днем ​​неуклонно растет, и надо быть к этому готовым.

Разница между коронавирусом и гриппом заключается в следующем: 

COVID-19:

  • Сухой кашель
  • задышка
  • боль в мышцах
  • высокая температура
  • Инкубационный период от 14 до 24 дней

Редко случается

  • Головная боль
  • Диарея

От коронавируса не существует вакцины, однако есть симпоматическое лечение, которое поможет не допустить развитие инфекции в организме и убрать ее полностью.

Грипп

  • высокая темпертаура
  • сухой кашель
  • боль в мышцах
  • насморк
  • головная боль

Редко случается:

  • рвота
  • диарея

Как лечить грипп: 

Прежде всего во избежание заражения, рекомендуется ежегодно делать вакцинацию от гриппа потрекомендациям Министерства здравоохранения.

Как лечить "мудака"

"Мудак" начинает появляться с желания скупить все прозапасы продуктов в магазинах, а также все маски в аптеках, чтобы продать их дороже, чихает и кашляет, не прикрываясь ладонью и локтем. А также распространяет фейковую информацию про коронавирус и обвиняет окружающих в собственных проблемах. 

Лечения от этой болезни, как таково не существует, однако рекомендуется ограничить просмотр "фейковых СМИ" и российских каналов.

Коронавирус, грипп или мудак. Фото: facebook/ Ульяна СупрунКоронавирус, грипп или мудак. Фото: facebook/ Ульяна Супрун

Ранее мы рассказали, о том, можно ли носить самодельную маску от коронавируса несколько раз и защищает ли она. 

А также о том, как отличить грипп от коронавируса.

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