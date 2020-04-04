Вирус среди общества: как отличить симптомы COVID-19, гриппа и "мудака", – Супрун

Пандемия коронавируса пробудила во многих лююознательность и желание больше узнавать об особенностях своего организма, и конечно же, симптомах болезни COVID-19, чтобы вовремя предпринять меры и избежать попадания вируса в организм. Вместе с этим, среди населения есть также люди, желающие заработать на эпидемии, а также распространить панику и фейковые новости про COVID-19. Ульяна Супрун в своем посте на Facebook рассказала, как различить коронавирус от гриппа, или того самого "мудака".

Поскольку количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире растет, важно научиться различать коронавирусной болезни (COVID-19). Ведь риск встретить последний вариант с каждым днем ​​неуклонно растет, и надо быть к этому готовым.

Разница между коронавирусом и гриппом заключается в следующем:

COVID-19:

Сухой кашель

задышка

боль в мышцах

высокая температура

Инкубационный период от 14 до 24 дней

Редко случается

Головная боль

Диарея

От коронавируса не существует вакцины, однако есть симпоматическое лечение, которое поможет не допустить развитие инфекции в организме и убрать ее полностью.

Грипп

высокая темпертаура

сухой кашель

боль в мышцах

насморк

головная боль

Редко случается:

рвота

диарея

Как лечить грипп:

Прежде всего во избежание заражения, рекомендуется ежегодно делать вакцинацию от гриппа потрекомендациям Министерства здравоохранения.

Как лечить "мудака"

"Мудак" начинает появляться с желания скупить все прозапасы продуктов в магазинах, а также все маски в аптеках, чтобы продать их дороже, чихает и кашляет, не прикрываясь ладонью и локтем. А также распространяет фейковую информацию про коронавирус и обвиняет окружающих в собственных проблемах.

Лечения от этой болезни, как таково не существует, однако рекомендуется ограничить просмотр "фейковых СМИ" и российских каналов.

Коронавирус, грипп или мудак. Фото: facebook/ Ульяна Супрун

Ранее мы рассказали, о том, можно ли носить самодельную маску от коронавируса несколько раз и защищает ли она.

А также о том, как отличить грипп от коронавируса.