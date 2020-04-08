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08 апреля 2020, среда, 23:55 2667 Инфографика
Политика 2020-04-08T23:55:12+03:00
Українські Новини
В ОПУ допускают возможность введения чрезвычайного положения в Украине

В ОПУ допускают возможность введения чрезвычайного положения в Украине

Надежда Комендантова
Чрезвычайное положение, Коронавирус, Кирилл Тимошенко, ОПУ, коронавирус в Украине
Офис Президента Украины.Фото:president.gov.ua
Офис Президента Украины.Фото:president.gov.ua

В то время, как Кабмин внес изменения в карантинные ограничения, в координационном совете по противодействию коронавирусу допускают введение чрезвычайного положения в Украине и обсуждали этот вопрос вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко, пишет "Украинская правда".

"Такая возможность (введение чрезвычайного положения - ред.) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными.

Но все равно – ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке, понимаешь? Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках", - сказал чиновник.

Он сообщил, что введение чрезвычайного положения проговаривали с президентом. Это может случиться при условии, что власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса".

Тимошенко объяснил, что чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, а также то, чтобы люди находились дома.

В координационных совещаниях Минздрав вместе с учеными разработали несколько сценариев распространения коронавируса. У них есть оптимистичный, отрицательный и средний.

По сравнению с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию развития событий, заверил Тимошенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабмин запретил ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности. Также запретили людям появляться в общественных местах без защитной маски.

Ранее Спасатели объяснили, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения. 

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