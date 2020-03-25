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25 марта 2020, среда, 15:15 486 Инфографика
Общество 2020-03-25T15:17:12+02:00
Українські Новини
Не путать с чрезвычайным положением. Спасатели объяснили, что такое чрезвычайная ситуация

Не путать с чрезвычайным положением. Спасатели объяснили, что такое чрезвычайная ситуация

Кира Молчанова
Чрезвычайное положение, чрезвычайные ситуации, ГСЧС, коронавирус в Украине
чрезвычайная ситуация. Фото: Pixabay
чрезвычайная ситуация. Фото: Pixabay

25 марта Кабинет Министров Украины ввел в стране режим чрезвычайной ситуации и продлил общенациональный карантин до 24 апреля. Что означает введение режима чрезвычайной ситуации и что придется в это время делать украинцам, рассказали в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что между режимом "чрезвычайной ситуации" и "чрезвычайного положения" существует колоссальная разница. Режим ЧС вводят, когда в стране или на отдельной территории больше невозможен привычный режим жизни из-за катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.

В это время власть занимается следующими действиями:

  • организовывает штаб и назначает ответственных лиц;
  • информирует население;
  • останавливает предприятия, которые находятся в зоне ЧС;
  • эвакуирует население, если это необходимо;
  • проводит дезинфекции объектов и техники;
  • находит больных и инфицированных, а потом изолирует их;
  • вводит карантин, запрещает массовые мероприятия, закрывает границы и ограничивает движение транспорта;
  • усиливает охрану общественного порядка;
  • привлекает необходимые силы и средства для сохранения работы медицинских учреждений.

В это время население страны или территории следит за информацией и выполняет распоряжения власти.

Ранее Українські Новини рассказывали, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения.

До этого рассказали, что такое чрезвычайное положение и почему его вводят.

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