Не путать с чрезвычайным положением. Спасатели объяснили, что такое чрезвычайная ситуация

25 марта Кабинет Министров Украины ввел в стране режим чрезвычайной ситуации и продлил общенациональный карантин до 24 апреля. Что означает введение режима чрезвычайной ситуации и что придется в это время делать украинцам, рассказали в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Спасатели рассказали, что между режимом "чрезвычайной ситуации" и "чрезвычайного положения" существует колоссальная разница. Режим ЧС вводят, когда в стране или на отдельной территории больше невозможен привычный режим жизни из-за катастроф, стихийных бедствий или эпидемий. В это время власть занимается следующими действиями: организовывает штаб и назначает ответственных лиц; информирует население; останавливает предприятия, которые находятся в зоне ЧС; эвакуирует население, если это необходимо; проводит дезинфекции объектов и техники; находит больных и инфицированных, а потом изолирует их; вводит карантин, запрещает массовые мероприятия, закрывает границы и ограничивает движение транспорта; усиливает охрану общественного порядка; привлекает необходимые силы и средства для сохранения работы медицинских учреждений. В это время население страны или территории следит за информацией и выполняет распоряжения власти. Ранее Українські Новини рассказывали, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения. До этого рассказали, что такое чрезвычайное положение и почему его вводят.