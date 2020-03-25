Не путать с чрезвычайным положением. Спасатели объяснили, что такое чрезвычайная ситуация

25 марта Кабинет Министров Украины ввел в стране режим чрезвычайной ситуации и продлил общенациональный карантин до 24 апреля. Что означает введение режима чрезвычайной ситуации и что придется в это время делать украинцам, рассказали в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что между режимом "чрезвычайной ситуации" и "чрезвычайного положения" существует колоссальная разница. Режим ЧС вводят, когда в стране или на отдельной территории больше невозможен привычный режим жизни из-за катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.

В это время власть занимается следующими действиями:

организовывает штаб и назначает ответственных лиц;

информирует население;

останавливает предприятия, которые находятся в зоне ЧС;

эвакуирует население, если это необходимо;

проводит дезинфекции объектов и техники;

находит больных и инфицированных, а потом изолирует их;

вводит карантин, запрещает массовые мероприятия, закрывает границы и ограничивает движение транспорта;

усиливает охрану общественного порядка;

привлекает необходимые силы и средства для сохранения работы медицинских учреждений.

В это время население страны или территории следит за информацией и выполняет распоряжения власти.

Ранее Українські Новини рассказывали, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения.

До этого рассказали, что такое чрезвычайное положение и почему его вводят.