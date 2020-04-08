Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень

Кабінет міністрів 8 квітня вніс зміни в постанову №211 про карантин для запобігання розповсюдження на території України коронавіруса Covid-19, яким ввели ряд обмежень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

"На засіданні Уряду підтримали внесення змін до постанови про запобігання поширення COVID-19. Уточнили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції", - написав Шмигаль.

Так, уряд дозволив під час карантину працювати:

об'єктам поштової та кур'єрської діяльності

об'єктам будівельних робіт

об'єктам торгівлі будівельними матеріалами

хімчисткам

Крім того, затверджено порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які прибувають з-за кордону для обсервації (самоізоляції). Місцева влада має забезпечити перебування цих осіб в місцях обсервації за рахунок місцевих бюджетів.

Також уточнено категорії людей, що старші 60 років, які можуть не дотримуватися сомоізоляції. До них належать:

держслужбовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції";

військовослужбовці та працівники ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів;

особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення Covid-19;

особи, які здійснюють діяльність підприємств, установ, організацій.

Карантинні обмеження

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін заборонив ходити по вулиці групами більше ніж дві людинм і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи. Також заборонили людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски.