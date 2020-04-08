У Кіровоградській області через сім хвилин після госпіталізації померла жінка, у якої знайшли коронавірус

В той час, як в Україні збільшилася кількість заражених коронавірусом, в Кіровоградській області на середу, 8 квітня, померла 77-річна мешканка Новомиргорода, у якій підтвердили коронавірус. Про це повідомляє голова ОДА Андрій Балонь.

Так, повідомляється, що жінка надто пізно звернулася за медичною допомогою. Вона померла в лікарні через 7 хвилин після госпіталізації. Померлій встигли зробити експрес-тест, який виявився позитивним позитивним.

"Результати перевірили за допомогою ПЛР-діагностики. 7 квітня отримали підтвердження того, що жінка була хвора коронавірус. Зараз родичі померлих обстежуються методом ПЛР-тестування. Дезінфекція медустанов та будинків проведена", - зазначив Андрій Балонь.

Також голова ОДА додав, що на даний момент від коронавірусу лікуються 58 жителів Кропивницького, 7 жителів Кропивницького району, 5 мешканців Долинського району, а також ще троє пацієнтів з інших районів області, які продовжують лікування в Кіровоградській обласній лікарні.

Голова Новомиргородського району Алла Шевченко розповіла, що жінку доставили до райлікарні у важкому стані. Медики спробували провести реанімаційні заходи, але врятувати жінку не вдалося.

Вона довгий час лікувалася вдома. Розтин тіла показав гостру серцеву недостатність, запалення легенів не було.

Як повідомляли Українські Новини, в світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 430 453.

Також у Моз розповіли, в яких випадках хворих коронавірусом можуть госпіталізувати.