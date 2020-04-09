Офіційний курс валют на четвер. Долар почав дорожчати

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 квітня, на 9,69 коп. до 27,1965 UAH/USD, у той час, як в середу, 8 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом знизився на 4,80 коп. до 27,2680 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 квітня, на 13,69 коп. до 27,0996 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,6258 1 долар США 27,1965 1 швейцарський франк 28,0116 10 ієн 2,4981 10 російських рублів 3,5986 1 євро 29,5762

Раніше повідомлялося про те, що аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні на міжбанку може опуститися до позначки 27,25 UAH/USD, але, швидше за все, цією ситуацією скористаються покупці, що призведе до нового зростання долара.