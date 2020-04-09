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09 квітня 2020, четвер, 05:30 5
Фінанси 2020-04-09T06:30:04+03:00
Українські Новини
Офіційний курс валют на четвер. Долар почав дорожчати

Офіційний курс валют на четвер. Долар почав дорожчати

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, курс гривні до долара
Долари. Фото: pixabay
Долари. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 квітня, на 9,69 коп. до 27,1965 UAH/USD, у той час, як в середу, 8 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом знизився на 4,80 коп. до 27,2680 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 квітня, на 13,69 коп. до 27,0996 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,6258
1 долар США 27,1965
1 швейцарський франк 28,0116
10 ієн 2,4981
10 російських рублів 3,5986
1 євро 29,5762

Раніше повідомлялося про те, що аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні на міжбанку може опуститися до позначки 27,25 UAH/USD, але, швидше за все, цією ситуацією скористаються покупці, що призведе до нового зростання долара.

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