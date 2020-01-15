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15 января 2020, среда, 14:11 84
Силовые структуры 2020-01-15T14:11:01+02:00
Українські Новини
Председатель НАПК задекларировал внедорожник жены и полмиллиона гривен зарплаты в Генпрокуратуре

Председатель НАПК задекларировал внедорожник жены и полмиллиона гривен зарплаты в Генпрокуратуре

Валерия Драгомирова
НАПК , декларация, Александр Новиков
Александр Новиков. Скриншот: ТСН
Александр Новиков. Скриншот: ТСН

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков задекларировал 160 тыс. гривен наличными, принадлежащий жене внедорожник KIA и аренду квартиры площадью 59,3 кв. м в Киеве за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Также Новиков задекларировал похищенный автомобиль Subaru Forester 2008 года выпуска, который принадлежит его родственнику, автомобиль ВАЗ 21099 1996 года выпуска, переданный ему по доверенности, 563 185 гривен зарплаты в Генпрокуратуре, 227 тыс. гривен дохода жены от предпринимательской деятельности.

У Новикова нет своего жилья и земельных участков.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров назначил на должность председателя НАПК прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

Кроме того, новый председатель НАПК Александр Новиков считает проверку деклараций топ-чиновников приоритетными для ведомства. 

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