НБУ знову почав продавати валюту на міжбанку

Тоді як експерт радить не купувати валюту, Національний банк продав на міжбанку 44,5 млн доларів в середу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми продали на валютному ринку 44,5 млн доларів. Попит дещо перевищував пропозицію, а курс гривні переважно коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар", - йдеться в ньому.

У НБУ вважають, що протягом останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася, а ажіотажний попит з боку бізнесу, так і з боку населення згасає.

З урахуванням інтервенцій останніх днів міжнародні резерви України сьогодні залишаються на рівні початку року і перевищують 25 млрд доларів.

"Тому, як і раніше, ми не збираємося вводити адміністративні обмеження і продовжимо послідовну політику на валютному ринку. Будемо згладжувати курсові коливання як в одну, так і іншу сторону, купуючи або продаючи валюту враховуючи баланс попиту і пропозиції", - зазначили в НБУ.

З урахуванням спаду ажіотажного попиту НБУ припиняє щоденні міні-огляди.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні населення продало валюти на 77,8 млн доларів більше, ніж купило.

У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 6 квітня на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.