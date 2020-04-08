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08 квітня 2020, середа, 19:18 5
Фінанси 2020-04-08T19:20:06+03:00
Українські Новини
НБУ знову почав продавати валюту на міжбанку

НБУ знову почав продавати валюту на міжбанку

Сергій Жолобецький
НБУ, Валюта, курс гривні, Міжбанк, девальвація, долари
Долар знову почав дорожчати
Долар знову почав дорожчати

Тоді як експерт радить не купувати валюту, Національний банк продав на міжбанку 44,5 млн доларів в середу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми продали на валютному ринку 44,5 млн доларів. Попит дещо перевищував пропозицію, а курс гривні переважно коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар", - йдеться в ньому.

У НБУ вважають, що протягом останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася, а ажіотажний попит з боку бізнесу, так і з боку населення згасає.

З урахуванням інтервенцій останніх днів міжнародні резерви України сьогодні залишаються на рівні початку року і перевищують 25 млрд доларів.

"Тому, як і раніше, ми не збираємося вводити адміністративні обмеження і продовжимо послідовну політику на валютному ринку. Будемо згладжувати курсові коливання як в одну, так і іншу сторону, купуючи або продаючи валюту враховуючи баланс попиту і пропозиції", - зазначили в НБУ.

З урахуванням спаду ажіотажного попиту НБУ припиняє щоденні міні-огляди.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні населення продало валюти на 77,8 млн доларів більше, ніж купило.

У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 6 квітня на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

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