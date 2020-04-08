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  • Популярный в Украине антисептик хлоргексидин неэффективный против коронавируса, - ученые
08 апреля 2020, среда, 17:52 633
Жизнь 2020-04-08T18:14:19+03:00
Українські Новини
Популярный в Украине антисептик хлоргексидин неэффективный против коронавируса, - ученые

Популярный в Украине антисептик хлоргексидин неэффективный против коронавируса, - ученые

Ярина Вацяк
Коронавирус, Covid-19, защита от коронавируса, антисептик, Хлоргексидин
Хлоргексидин
Хлоргексидин

Научных данных о том, что хлоргексидин может использоваться как эффективный антисептик против COVID-19 – нет.

В рекомендациях Центра контроля заболеваемости США и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для профилактики коронавируса хлоргексидин отсутствует, пишет Obozrevatel.

По последним данным американских, итальянских и бельгийских ученых хлоргексидин не входит в число дезинфекторов, активных против SARS-CoV-2.

Об этом, в частности, говорится в научной статье "Особенности, оценка и лечение коронавируса (COVID-19)", опубликованной на сайте американского Национального центра биотехнологической информации. Авторы (Марко Касселла и Скот С. Дулебон из итальянского Национального Института рака, Майкл Ражник из военно-медицинского университета США и Раффаэла Ди Наполи из бельгийского института Жюля Борде), описывая этиологию вируса, уделяют отдельное внимание условиям, при которых вирус может быть инактивирован или разрушен.

"SARS-CoV-2 относится к категории betaCoVs. Он имеет круглую или эллиптическую и часто плеоморфную форму и диаметр приблизительно 60–140 нм. Как и другие CoV, он чувствителен к ультрафиолетовым лучам и теплу. Кроме того, эти вирусы могут быть эффективно инактивированы липидными растворителями, включая эфир (75%), этанол, хлорсодержащее дезинфицирующее средство, пероксиуксусную кислоту и хлороформ, за исключением хлоргексидина", – сказано в статье.

Ученые выделяют это средство как неэффективное против коронавируса. Единственной страной, где хлоргексидин используют не только для профилактики, но и для лечения коронавирусной инфекции, является Россия. Там больных COVID-19 заставляют полоскать хлоргексидином горло.

Как сообщали Українські Новини, Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому.

Тем временем, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.

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