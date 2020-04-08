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  • Популярний в Україні антисептик хлоргексидин неефективний проти коронавірусу, - вчені
08 квітня 2020, середа, 17:52 10
Життя 2020-04-08T19:30:03+03:00
Українські Новини
Популярний в Україні антисептик хлоргексидин неефективний проти коронавірусу, - вчені

Популярний в Україні антисептик хлоргексидин неефективний проти коронавірусу, - вчені

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, Профілактика коронавірусу, антисептик, Хлоргексидин
Хлоргексидин
Хлоргексидин

Наукових даних про те, що хлоргексидин може використовуватися як ефективний антисептик проти COVID-19 – немає.

В рекомендаціях Центру контролю захворюваності США і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для профілактики коронавірусу хлоргексидин відсутній, пише Obozrevatel.

За останніми даними американських, італійських і бельгійських учених хлоргексидин не входить в число дезінфекторів, активних проти SARS-CoV-2.

Про це, зокрема, йдеться у статті "Особливості, оцінка та лікування коронавірусу (COVID-19)", опублікованій на сайті американського Національного центру біотехнологічної інформації. Автори (Марко Касселла і Худобу С. Дулебон з італійського Національного Інституту раку, Майкл Ражник з військово-медичного університету США і Раффаэла Ді Наполі з бельгійського інституту Жуля Борді), описуючи етимологію вірусу, приділяють особливу увагу умовам, за яких вірус може бути інактивований або зруйнований.

"SARS-CoV-2 відноситься до категорії betaCoVs. Він має круглу або еліптичну і часто плеоморфную форму і діаметр приблизно 60-140 нм. Як і інші CoV, він чутливий до ультрафіолетових променів і тепла. Крім того, ці віруси можуть бути ефективно инактивированы липидними розчинниками, включаючи ефір (75%), етанол, хлорвмісний дезінфікуючий засіб, пероксиуксусну кислоту і хлороформ, за винятком хлоргексидину", – сказано в статті.

Вчені виділяють цей засіб як неефективне проти коронавірусу. Єдиною країною, де хлоргексидин використовують не тільки для профілактики, але і для лікування коронавірусної інфекції, є Росія. Там хворих COVID-19 змушують полоскати хлоргексидином горло.

Як повідомляли Українські Новини, Комаровський дав рецепт ефективного антисептика, який можна зробити самому.

Тим часом, у київські магазини повернулися антиспетики, але коштують вони дорожче, ніж були до карантину.

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