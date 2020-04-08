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08 квітня 2020, середа, 17:54 22
Економіка 2020-04-08T19:45:03+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку обвалився

Курс гривні на міжбанку обвалився

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Міжбанк, Гривня
Курс долара.
Курс долара.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 3 коп., у середу знизився на 26 коп. до 27,36 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,04-27,09 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,27-27,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,32-27,36 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,24% з 23,74 UAH/USD до 27,36 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, встановлюване їм на 9 квітня, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

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