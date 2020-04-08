Курс гривні на міжбанку обвалився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 3 коп., у середу знизився на 26 коп. до 27,36 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,04-27,09 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,27-27,32 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,32-27,36 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,24% з 23,74 UAH\/USD до 27,36 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, встановлюване їм на 9 квітня, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH\/USD. Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.