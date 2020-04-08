Наговорили себе на статью, – адвокат Дениса Ермака об интервью Шумского и Штанько, тайно записывавших его клиента

Наговорили себе на статью, – адвокат Дениса Ермака об интервью Шумского и Штанько, тайно записывавших его клие

Адвокат Иван Холондович, представляющий интересы брата руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака Дениса, заявил, что в интервью Сергей Шумский и Дмитрий Штанько, фигурирующие на "записях Ермака", сообщили о своих противоправных действиях, за совершение которых законодательством предусмотрено уголовное наказание.

Об этом адвокат сказал в комментарии Українським Новинам.

Сегодня, 8 апреля, на Youtube-канале Bihus.info появилось интервью Сергея Шумского и Дмитрия Штанько, фигурирующих на записях с Денисом Ермаком, в котором они рассказали, как приводили неких "клиентов" для общения с Денисом Ермаком и брали с них деньги.

Шумский утверждает, что он внештатный агент Службы безопасности Украины (хотя сама спецслужба этого не подтверждает), а Штанько, который, как установили журналисты и вел съемку с помощью спецтехники, говорит, что не знает кто сделал записи. Хотя на одной из записей, где он садится в автомобиль, четко видно его лицо.

"Что мы видим в интервью? Два неких "специалиста" непонятной профессии, один из которых привлекался за мошенничество – это Штанько, рассказывают как они брали с "клиентов" деньги и с их слов передавали их Денису Ермаку. Обнародуются общеизвестные сведения как некая сенсация. Но на записях передачи денег нет, зато есть голос похожий на голос Дмитрия Штанько, который очень настойчиво обсуждает некие суммы", - сказал Холондович.

Адвокат уточнил, что судя по датам на видеозаписи и словам самих Шумского и Штанько, записи велись более полугода, однако за весь период слежки не был зафиксирован ни один факт передачи денег Денису Ермаку.

"И хочу подчеркнуть, что за это время время можно было зафиксировать хотя бы один факт передачи денег, если он действительно имел место. Но факты говорят как раз против самих "агентов". Информация о передаче денег Денису Ермаку, а от него "наверх" пока звучит только с их слов", - подчеркнул адвокат.

"Все, что любой юрист видит в этом интервью, то это то, что оба фигуранта наговорили себе на статью. Из их слов вытекает состав преступления и странно почему до сих пор правоохранительные органы не начали еще одно уголовное производство. Ведь у них есть такое право – инициировать расследование по факту сообщения в СМИ", - подытожил Холондович.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос (Корехян Георг Багратович) обвинил брата руководителя Офиса Президента в "торговле" государственными должностями.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможное незаконное влияние Дениса Ермака при назначении лиц на государственные должности.

Также брат Ермака прокомменировал опубликованную нардепом Леросом видеозапись.

Кроме того, СБУ открыло уголовное производство по факту незаконной "прослушки" Дениса Ермака, записи которой предоставил Гео Лерос.