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08 апреля 2020, среда, 17:22 597
Силовые структуры 2020-04-08T17:34:02+03:00
Українські Новини
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова

НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова

Надежда Комендантова
Коррупция, Таможня, НАБУ, Максим Нефедов
Максим Нефедов. Фото: facebook/max.nefyodov
Максим Нефедов. Фото: facebook/max.nefyodov

Национальное антикоррупционное бюро, которое ранее отказалось назвать количество расследуемых дел по Порошенко, отнесло к тайне досудебного расследования информацию по делу о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и других экс-чиновников Министерства экономического развития и торговли.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

На данный момент расследование по делу продолжается, о подозрении никому не сообщалось.

При этом, НАБУ отказалось сообщить, был ли допрошен по делу Максим Нефедов и другие подробности, ссылаясь на то, что это тайна досудебного расследования.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и других экс-чиновников Министерства экономического развития и торговли. 23 января в НАБУ подали заявление о совершении преступления группой лиц во главе с Нефедовым, который систематически получал взятки за поставки горючих и несертифицированых панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков. В результате таких действий, по информации заявителя, государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен.

Тем временем, бывший министр финансов Игорь Уманский, который считает, что из-за схем с НДС госбюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, раскритиковал работу Таможенной службы и обвинил председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова в профессиональной непригодности.

 

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