НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова

Национальное антикоррупционное бюро, которое ранее отказалось назвать количество расследуемых дел по Порошенко, отнесло к тайне досудебного расследования информацию по делу о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и других экс-чиновников Министерства экономического развития и торговли.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

На данный момент расследование по делу продолжается, о подозрении никому не сообщалось.

При этом, НАБУ отказалось сообщить, был ли допрошен по делу Максим Нефедов и другие подробности, ссылаясь на то, что это тайна досудебного расследования.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и других экс-чиновников Министерства экономического развития и торговли. 23 января в НАБУ подали заявление о совершении преступления группой лиц во главе с Нефедовым, который систематически получал взятки за поставки горючих и несертифицированых панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков. В результате таких действий, по информации заявителя, государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен.

Тем временем, бывший министр финансов Игорь Уманский, который считает, что из-за схем с НДС госбюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, раскритиковал работу Таможенной службы и обвинил председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова в профессиональной непригодности.