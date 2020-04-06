Главного врача Шотландии отправили в отставку после нарушения своих же карантинных рекомендаций

Главный врач Шотландии Кэтрин Колдервуд была отправлена в отставку после того, как ее разоблачили в нарушении карантинных ограничений из-за коронавируса. Об этом передает CNN.

Отмечается, что Колдервуд была замечена и сфотографирована журналистом возлее ее второго дома, который находится в другой части страны – за час езды от ее дома в Эдинбурге.

Полиция официально вынесла предупреждение чиновнице, после чего Колдервуд официально извинилась за свои нарушения. Однако вечером, главврач страны заявила о решении покинуть свой пост.

"Обоснованное внимание к моему поведению рискует стать отвлекающим фактором от чрезвычайно важной работы, которую правительство и медицинские сотрудники должны сделать, чтобы вывести страну из этой пандемии коронавируса", - сказала она в своем заявлении.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что надеялась, что Колдервуд сможет остаться на своем посту, поскольку на данном этапе борьбы с пандемией очень важны советы кого-то, кто с самого начала был в это погружен.

Как сообщали Українські Новини, в Ирландии премьер-министр будет раз в неделю работать врачом, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.