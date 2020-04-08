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08 апреля 2020, среда, 15:16 96
Америка 2020-04-08T15:17:40+03:00
Українські Новини
Член сената США победил коронавирус и стал волонтером в больнице

Член сената США победил коронавирус и стал волонтером в больнице

Елизавета Кесельман
США, Сенат США, сенатор США, Коронавирус в США
Сенатор штата Кентуки Рэнд Пол. Фото: twitter/RandPaul
Сенатор штата Кентуки Рэнд Пол. Фото: twitter/RandPaul

Сенатор-республиканец штата Кентуки (США) Рэнд Пол переболел коронавирусом, после чего стал волонтером в местной больнице. Об этом чиновник рассказал в своем Twitter.

По его словам, коронавирус у чиновника обнаружили в марте, но несмотря на диагноз, болезнь победить удалось.

 

Повторный тест показал отрицательный результат, после чего сенатор принял решение стать волонтером в местной больнице.

"Я начал волонтерство в местной больнице, чтобы помочь тем, кто нуждается в медицинской помощи, в том числе больным коронавирусом. Вместе мы преодолеем это", — подчеркнул сенатор.

 Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Ирландии раз в неделю будет работать врачом, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, СМИ попросили президента США Дональда Трампа помочь им выжить во время эпидемии.

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