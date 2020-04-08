Член сената США победил коронавирус и стал волонтером в больнице

Сенатор-республиканец штата Кентуки (США) Рэнд Пол переболел коронавирусом, после чего стал волонтером в местной больнице. Об этом чиновник рассказал в своем Twitter.

По его словам, коронавирус у чиновника обнаружили в марте, но несмотря на диагноз, болезнь победить удалось.

I appreciate all the best wishes I have received. I have been retested and I am negative. I have started volunteering at a local hospital to assist those in my community who are in need of medical help, including Coronavirus patients. Together we will overcome this! pic.twitter.com/9SeypT7rL6 — Senator Rand Paul (@RandPaul) April 7, 2020

Повторный тест показал отрицательный результат, после чего сенатор принял решение стать волонтером в местной больнице.

"Я начал волонтерство в местной больнице, чтобы помочь тем, кто нуждается в медицинской помощи, в том числе больным коронавирусом. Вместе мы преодолеем это", — подчеркнул сенатор.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Ирландии раз в неделю будет работать врачом, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, СМИ попросили президента США Дональда Трампа помочь им выжить во время эпидемии.