Предпринимателей освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

В то время как в Офисе президента заявили о невозможности смягчения карантина перед Пасхой, ф

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.

По его словам, столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемого частичной безработицы.

"С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от оплаты Единого социального взноса. Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемого частичной безработицы на период действия ограничений. Для ее получения нужно обратиться в центр занятости по месту регистрации как плательщик единого взноса. Также уже начали действовать кредитные каникулы на время ограничительных мероприятий предпринимателей освободили от кредитных выплат", - заявил Кличко.

Он также добавил, что недавно Киевсовет принял решение о предоставлении льготы 50% для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества.

Как сообщали Українські Новини, в Украине из-за кризиса растет безработица. Прогнозируют до 9,4%.

Также украинцам упростили начисление пособия по безработице.

23 марта министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым ежемесячно доплачивать 2,5-3 тыс. гривен пособия по вынужденной безработице гражданам на время карантина.