Во Львовской области загорелась свалка

Во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка. Об этом, в среду, 8 апреля, сообщает на Facebook заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод.

На месте пожара работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах. Огонь пытаются погасить 70 спасателей. Площадь возгорания составляет около 2,5 га.

"Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от сжигания сухой травы. Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, по меньшей мере до завтрашнего обеда", - написал Холод.

Как сообщали Українськi Новини, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар.

Ранее Чернобыльскую зону закрыли на карантин.

Также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявляет, что в Чернобыльской зоне отчуждения площадь пожара, который устроил 27-летний житель села Раговка, увеличилась до 35 га.

И в Чернобыльском биосферном заповеднике показали сколько сгорело леса.

Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.