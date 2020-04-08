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08 апреля 2020, среда, 10:25 107
Политика 2020-04-08T10:25:36+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар

В Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар

Ольга Фандорина
Пожар, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, пожар в лесу
Пожар в Чернобыльской зоне. Скриншот видео
Пожар в Чернобыльской зоне. Скриншот видео

В зоне отчуждения возник еще один пожар, после масштабного возгорания 4 апреля, - на этот раз около села Грезля Денисовецкого лесничества. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 8 апреля.

"7 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников. По состоянию на 7 ч. 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - сказано в сообщении.

При этом на месте пожара, возникшего  ранее на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения, между пгт Полесское, селами Тарасы и Владимировка, открытого огня уже нет, наблюдается только тление отдельными ячейками.

К тушению пожаров в Чернобыльской привлечены 253 человека и 68 единиц техники, из них от ГСЧС 168 человек личного состава и 34 единиц техники. Накануне авиация ГСЧС 81 раз сбрасывала воду на зону возгорания - всего 288 тонн воды.

4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар.

Ранее Чернобыльскую зону закрыли на карантин.

Также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявляет, что в Чернобыльской зоне отчуждения площадь пожара, который устроил 27-летний житель села Раговкаувеличилась до 35 га.

И в Чернобыльском биосферном заповеднике показали сколько сгорело леса.

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