подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
08 февраля 2020, суббота, 07:10 550
Общество 2020-02-08T07:10:02+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд в смартфоне: как украинцам оформить "Е-пенсию"

Пенсионный фонд в смартфоне: как украинцам оформить "Е-пенсию"

Таня Войтюк
Пенсия, приложение
"Е-пенсию" будет доступна в приложении "Дія"

В феврале Минцифры презентовало мобильное приложение "Дія", где помимо электронных прав и возможности голосования на выборах, появится возможность оформить пенсию. Об этом передает пресс-служба онлайн-платформы.

Еще летом услуга "Е-пенсия" заработала на портале Пенсионного фонда, в котором люди могут подавать документы для назначения пенсии онлайн, прикрепив заверенные электронной подписью копии документов, а после обращения в сервисный центр, получить пенсионное удостоверение.

В 2020 году, предварительно в мае, эта услуга появится и в приложении "Дія". 

Услугу в новом формате можно будет оформить или на портале приложения или в мобильном приложение. Нужно будет заполнить заявление онлайн и после получения уведомления забрать пенсионное удостоверение в сервисном центре.

По словам разработчиков, данная услуга облегчит взаимодействие госреестров, чтобы информация о трудовом стаже, инвалидность и другие важные данные подтягивались автоматически.

Ранее Українські Новини писали о том, куда можно устроиться на работу людям в возрасте и получать дополнительный доход.

Напомним, в Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль.

Больше новостей о: Пенсия приложение "Дія" Дія Пенсии мобильное приложение

Пенсионный фонд показал свои доходы...
Пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять эл...
В Минцифры показали первую статистику приложения "...
"Укрпочта" получила из госбюджета 500 млн гривен в...
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной
ГБР подозревает выдворивших Саакашвили в Польшу пограничников в превышении полномочий
Новости
Куда обращаться и что делать в случае потери паспорта за границей 07:30 Инфографика
Из 600 млн грн прибыли, которой оправдывает свою гигантскую зарплату директор укрпочты, 500 млн получено из госбюджета 07:30 Документ
Пенсионный фонд в смартфоне: как украинцам оформить "Е-пенсию" 07:10
Пенсии. Фото: censor.net
Распределение пенсий: сколько выплачивают разным категориям украинцев 06:15
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление 09:45 Документ
Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен 23:49
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
больше новостей
Аваков назвал Сытника идиотом и обвинил в пьянстве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok