Пенсионный фонд в смартфоне: как украинцам оформить "Е-пенсию"

В феврале Минцифры презентовало мобильное приложение "Дія", где помимо электронных прав и возможности голосования на выборах, появится возможность оформить пенсию. Об этом передает пресс-служба онлайн-платформы.

Еще летом услуга "Е-пенсия" заработала на портале Пенсионного фонда, в котором люди могут подавать документы для назначения пенсии онлайн, прикрепив заверенные электронной подписью копии документов, а после обращения в сервисный центр, получить пенсионное удостоверение.

В 2020 году, предварительно в мае, эта услуга появится и в приложении "Дія".

Услугу в новом формате можно будет оформить или на портале приложения или в мобильном приложение. Нужно будет заполнить заявление онлайн и после получения уведомления забрать пенсионное удостоверение в сервисном центре.

По словам разработчиков, данная услуга облегчит взаимодействие госреестров, чтобы информация о трудовом стаже, инвалидность и другие важные данные подтягивались автоматически.

Ранее Українські Новини писали о том, куда можно устроиться на работу людям в возрасте и получать дополнительный доход.

Напомним, в Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль.