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06 февраля 2020, четверг, 12:55 2360
Верховная Рада и партии 2020-02-06T12:55:07+02:00
Українські Новини
Зеленский рассказал о болезни Федорова: вице-премьер в тяжелом состоянии

Зеленский рассказал о болезни Федорова: вице-премьер в тяжелом состоянии

Елизавета Кесельман
Михаил Федоров, Вице-премьер-министр Украины, Президент Владимир Зеленский, приложение

Во время презентации приложения "Дія" ("Государство в смартфоне"),  президент Владимир Зеленский рассказал о тяжелом состоянии вице-премьер министра и идеолога проекта Михаила Федорова. Трансляцию вела "ТСН".

"Сегодня нет главного драйвера цифровизации нашей страны, нашего вице-премьера Михаила Федорова. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Он молодец. Я уверен, что врачи ему помогут. Он находится действительно в тяжелом состоянии. Давайте его поддержим", - сказал Владимир Зеленский на мероприятии.

 

Как передает "Страна.юа", на данный момент Федоров находится в больнице. 

Скриншот: Facebook/fedorov1991

Вчера он предупредил в своем Facebook, что не сможет присутствовать на презентации:

"К сожалению, я не смогу присутствовать и вести презентацию в связи с временным отсутствием и лечением, но презентация будет огонь", - написал он. 

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинцы смогут регистрироваться на авиарейсы и поезда по е-удостоверению.

Кроме того, Милованов заявил, что Федоров может находиться в реанимации, однако пресс-служба все отрицала. 

Больше новостей о: Михаил Федоров Вице-премьер-министр Украины Президент Владимир Зеленский приложение "Дія" Презентация приложения "Дія" Федоров в больнице

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