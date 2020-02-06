Зеленский рассказал о болезни Федорова: вице-премьер в тяжелом состоянии

Во время презентации приложения "Дія" ("Государство в смартфоне"), президент Владимир Зеленский рассказал о тяжелом состоянии вице-премьер министра и идеолога проекта Михаила Федорова. Трансляцию вела "ТСН".

"Сегодня нет главного драйвера цифровизации нашей страны, нашего вице-премьера Михаила Федорова. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Он молодец. Я уверен, что врачи ему помогут. Он находится действительно в тяжелом состоянии. Давайте его поддержим", - сказал Владимир Зеленский на мероприятии.

Как передает "Страна.юа", на данный момент Федоров находится в больнице.

Скриншот: Facebook/fedorov1991

Вчера он предупредил в своем Facebook, что не сможет присутствовать на презентации:

"К сожалению, я не смогу присутствовать и вести презентацию в связи с временным отсутствием и лечением, но презентация будет огонь", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинцы смогут регистрироваться на авиарейсы и поезда по е-удостоверению.

Кроме того, Милованов заявил, что Федоров может находиться в реанимации, однако пресс-служба все отрицала.