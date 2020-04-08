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08 апреля 2020, среда, 13:33 787
Экономика 2020-04-08T15:15:03+03:00
Українські Новини
В Украине намерены запретить импорт электроэнергии из России

В Украине намерены запретить импорт электроэнергии из России

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Укрэнерго, импорт электроэнергии, НКРЭКУ, Импорт электроэнергии из России

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена поручить оператору системы передачи национальной энергетической компании "Укрэнерго" ограничить до 0 МВт импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Данное решение было принято на заседании комиссии 8 апреля, передают Українські Новини.

"В связи с такой ситуацией в стране мы приняли решение аннулировать годовые аукционы, по распределению пропускной способности и ограничить до 0 МВт, фактически отменить месячные и суточные аукционы. Принимаем такое решение, каждый доллар должен оставаться в стране", - отметил во время заседания председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Отмечается, что НКРЭКУ намерена поручить "Укрэнерго" отменить результаты аукционов на распределение пропускной мощности на 2020 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и странами, не входящими в Энергетическое сообщество (Россия и Беларусь).

Также комиссия намерена поручить "Укрэнерго" возместить оплаченные средства за пропускную способность, которая была распределена на годовых аукционах на 2020 год.

Как сообщали Українські Новини, ранее Герус заявил, что импорт электроэнергии из России останавливал рост цен.

Также Кабинет Министров ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса с 1 апреля 2020 года.

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