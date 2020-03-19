Герус заявил, что импорт электроэнергии из России останавливал рост цен

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что импорт электроэнергии из России делал невозможными ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен на электроэнергию.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Такой импорт ранее выполнял функцию "ружья, которое висит на стене", то есть имел психологический эффект - делал невозможными ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен. Физического воздействия на энергосистему он не имел. Физические влияние имеют "зеленые", которые этой весной будут производить более 10%, сначала будут выжимать с работы угольные ТЭС (теплоэлектростанции) , а затем и блоки АЭС (атомные электростанции)", - сообщил Герус.

Он отметил, что рост цен на электроэнергию сделает работу шахт еще более убыточной, так как электроэнергия составляет до 40% себестоимости угля.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса с 1 апреля 2020 года.

"Укрэнерго" заявляло что импорт электрической энергии из России и Беларуси ограничивался на 94% в феврале 2020 года.

Отмечается, что в феврале импорт из России составил 33,99 млн кВт-ч, а из Беларуси - 48,9 млн кВт-ч.

Также председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявляет, что минимальный импорт электроэнергии может сдерживать цену на электроэнергию более чем на 10%.

Ранее глава НКРЭКУ заявлял, что импорт электричества из РФ разрешил не Герус, а партии Порошенко и Ляшко, проголосовав закон в 2017 году.

Ранее Минэкоэнерго просило НКРЭКУ ограничить импорт электроэнергии из России.