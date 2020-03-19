подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • Герус заявил, что импорт электроэнергии из России останавливал рост цен
19 марта 2020, четверг, 11:54 155
Политика 2020-03-19T12:03:12+02:00
Українські Новини
Герус заявил, что импорт электроэнергии из России останавливал рост цен

Герус заявил, что импорт электроэнергии из России останавливал рост цен

Ольга Фандорина
Россия, импорт электроэнергии, Андрей Герус, Импорт электроэнергии из России
Андрей Герус. Фото: rbc.ua
Андрей Герус. Фото: rbc.ua

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что импорт электроэнергии из России делал невозможными ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен на электроэнергию.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Такой импорт ранее выполнял функцию "ружья, которое висит на стене", то есть имел психологический эффект - делал невозможными ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен. Физического воздействия на энергосистему он не имел. Физические влияние имеют "зеленые", которые этой весной будут производить более 10%, сначала будут выжимать с работы угольные ТЭС (теплоэлектростанции) , а затем и блоки АЭС (атомные электростанции)", - сообщил Герус.

Он отметил, что рост цен на электроэнергию сделает работу шахт еще более убыточной, так как электроэнергия составляет до 40% себестоимости угля.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса с 1 апреля 2020 года.

"Укрэнерго" заявляло что импорт электрической энергии из России и Беларуси ограничивался на 94% в феврале 2020 года.

Отмечается, что в феврале импорт из России составил 33,99 млн кВт-ч, а из Беларуси - 48,9 млн кВт-ч.

Также председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявляет, что минимальный импорт электроэнергии может сдерживать цену на электроэнергию более чем на 10%.

Ранее глава НКРЭКУ заявлял, что импорт электричества из РФ разрешил не Герус, а партии Порошенко и Ляшко, проголосовав закон в 2017 году.

Ранее Минэкоэнерго просило НКРЭКУ ограничить импорт электроэнергии из России.

Больше новостей о: Россия импорт электроэнергии Андрей Герус Импорт электроэнергии из России

Вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения
"ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса
Новости
Мэрия опровергла Кличко: план противоэпидемических мероприятий, о который он говорил в видеообращении, не принимался 13:05 Документ
Переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине приведет к снижению их стоимости на 20-30% 13:03
МОЗ объявил о втором уровне эпидемии коронавируса: теперь заражения происходят внутри страны 13:00
Приватбанк решил заплатить международной фирме 500 тыс. евро за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса, - депутат 12:54
Снижение цен на нефть не повлияет на цену топлива из-за снижения курса гривны, - KLO 12:33
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
больше новостей
"Укрзализныця" завтра вывезет украинцев из Польши поездами "Перемышль-Киев"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok