В Україні мають намір заборонити імпорт електроенергії з Росії

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) має намір доручити оператора системи передачі національної енергетичної компанії "Укренерго" обмежити до 0 МВт імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Дане рішення було прийнято на засіданні комісії 8 квітня, передають Українські Новини.

"У зв'язку з такою ситуацією в країні ми прийняли рішення анулювати річні аукціони, по розподілу пропускної здатності і обмежити до 0 МВт, фактично скасувати місячні та добові аукціони. Приймаємо таке рішення, кожен долар повинен залишатися в країні", - зазначив під час засідання голова НКРЭКУ Валерій Тарасюк.

Наголошується, що НКРЭКУ має намір доручити "Укренерго" скасувати результати аукціонів на розподіл пропускної потужності на 2020 рік в частині міждержавних перетоків між Україною і країнами, що не входять в Енергетичне співтовариство (Росія та Білорусь).

Також комісія має намір доручити "Укренерго" відшкодувати сплачені кошти за пропускну здатність, яка була розподілена на річних аукціонах на 2020 рік.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус заявив, що імпорт електроенергії з Росії зупиняв зростання цін.

Також Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито у розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію та вугілля, крім антрациту і коксу з 1 квітня 2020 року.