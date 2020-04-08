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08 квітня 2020, середа, 11:17 8
Фінанси 2020-04-08T12:00:02+03:00
Українські Новини
Населення в березні більше здавало валюти, ніж купувало

Населення в березні більше здавало валюти, ніж купувало

Сергій Жолобецький
НБУ, Банки, Карантин, обмін валют, курс гривні, населення, долари, Паніка, поронавірус
Населення продовжує здавати валюту
Населення продовжує здавати валюту

У той час як долар продовжує падати в ціні, у березні населення продало валюти на 77,8 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку в березні чистий продаж валюти населенням перевищила покупку.

У березні населення продало 1 329 млн доларів і купив 1 251,3 млн доларів.

В 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало на 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 6 квітня на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тим часом аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати

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