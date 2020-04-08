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08 апреля 2020, среда, 10:46 171
Экономика 2020-04-08T10:46:50+03:00
Українські Новини
ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию

ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию

Григорий Яковенко
Электроэнергия, ДТЭК, Экспорт электроэнергии
Электроэнергия. Фото: obozrevatel.com
Электроэнергия. Фото: obozrevatel.com

Энергохолдинг ДТЭК опровергает информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венргию.

Об этом сообщила советник генерального директора ДТЭК Ирина Милютина на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"ДТЭК не прекращал экспорт электроэнергии из Украины в Венгрию. 4,1 млн кВт-ч ушло на Венгрию. Завтра будет более 13 млн кВт-ч. А вот импорта не было, потому что 2 дня межгосударственные линии находятся в ремонте. Ограничения введены системным оператором "Укрэнерго", - написала она.

Также Милютина опровергает заявление председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса об отсутствии импорта электроэнергии из России в марте.

"Это неправда. 1,5 млн кВт-ч зашло из России и еще 7,7 млн кВт-ч российской электроэнергии зашло из Беларуси", - отметила она.

Кроме того, Милютина опровергает заявление Геруса о том, что в Украине самые высокие цены на электроэнергию в Европе.

Она отмечает, что конечная цена на электроэнергию в Украине одна из самых низких в Европе и ниже только в Исландии и Грузии.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе.

Также солнечные и ветровые электростанции вытесняют угольные и атомные, которые дают электричество в 3 раза дешевле.

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