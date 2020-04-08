У США 400 тис. хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 8 квітня

У той час, як в Україні вже майже півтори тисячі хворих на Covid-19, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 430 453.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.



Так, згідно з даними, станом на ранок 8 квітня загинули від вірусу 82 133 осіб, вилікувались – 301 385.



На першому місці по захворюваності знаходится США, де на коронавірус захворіли 399 081 осіб, загинули – 12 907. Зазначимо, що за добу зафіксовано 30 840 нових випадків захворювання в країні.



На другому місці знаходиться Іспанія. Тут захворіли 141 942 людей (за добу 3 039) і загинули 17 127 осіб.



На третьому місці Італія. Тут коронавірусом захворіли 135 586 осіб (3 599 за добу), всього в країні 16 523 летальних випадків.



Франція за добу обігнала Німеччину за кількістю хворих на коронавірус і опинилася на четвертому місці. Covid-19 заразилися 110 070 (за добу 11 086), померли 10 343.



На п'ятому місці Німеччина. В країні 107 663 заражених (4 288 за добу), загинули 2 016 осіб.



Як повідомляли Українські Новини, в Нью-Йорку близько трьох тисяч людей померли від коронавірусу.



Крім того, хто такий Чарльз Лібер і чому його звинувачують у створенні інфекції COVID-19.