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  • У США 400 тис. хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 8 квітня
08 квітня 2020, середа, 08:37 93
Світ 2020-04-08T08:38:19+03:00
Українські Новини
У США 400 тис. хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 8 квітня

У США 400 тис. хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 8 квітня

Валерия Драгомирова
Розповсюдження вірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Поширення коронавіруса. Карта: gisanddata.maps.arcgis.com
Поширення коронавіруса. Карта: gisanddata.maps.arcgis.com

У той час, як в Україні вже майже півтори тисячі хворих на Covid-19, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 430 453.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Так, згідно з даними, станом на ранок 8 квітня загинули від вірусу 82 133 осіб, вилікувались – 301 385.

На першому місці по захворюваності знаходится США, де на коронавірус захворіли 399 081 осіб, загинули – 12 907. Зазначимо, що за добу зафіксовано 30 840 нових випадків захворювання в країні.

На другому місці знаходиться Іспанія. Тут захворіли 141 942 людей (за добу 3 039) і загинули 17 127 осіб.

На третьому місці Італія. Тут коронавірусом захворіли 135 586 осіб (3 599 за добу), всього в країні 16 523 летальних випадків.

Франція за добу обігнала Німеччину за кількістю хворих на коронавірус і опинилася на четвертому місці. Covid-19 заразилися 110 070 (за добу 11 086), померли 10 343.

На п'ятому місці Німеччина. В країні 107 663 заражених (4 288 за добу), загинули 2 016 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в Нью-Йорку близько трьох тисяч людей померли від коронавірусу.

Крім того, хто такий Чарльз Лібер і чому його звинувачують у створенні інфекції COVID-19.

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У США 400 тис. хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 8 квітня
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