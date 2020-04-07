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07 апреля 2020, вторник, 22:45 97
Верховная Рада и партии 2020-04-07T23:15:01+03:00
Українські Новини
Рассмотрение "антиколомойского закона" хотят затянуть, - Разумков

Рассмотрение "антиколомойского закона" хотят затянуть, - Разумков

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Внеочередное заседание, Дмитрий Разумков, Антиколомойский закон
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает подачу депутатами более 16 тыс. поправок к законопроекту №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам попыткой затянуть его рассмотрение.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что такое количество поправок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно направлено больше на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать", - сказал он.

По словам Разумкова, еще рано говорить о том, как этот законопроект будет рассматриваться в зале парламента, так как профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен свести такое количество правок в единую таблицу.

Как сообщали Українськi Новини, наибольшее количество поправок подал депутат Рады Антон Поляков (внефракционный) - 6 тыс., 1,9 тыс. поправок внес депутат от группы "За будущее" Виктор Бондарь.

Кроме этого, по более 1 тыс. поправок  подали депутаты от фракции "Слуга народа": около 1,8 тыс. поправок внес Дмитрий Черный, около 1,7 тыс. поправок - Ольга Василевская-Смаглюк, 1,6 тыс. - Олег Дунда, 1,5 тыс. - Сергей Демченко, 1,2 тыс. - Александр Дубинский.

По словам председателя партии "Слуга народа", первого заместителя председателя фракции в Раде Александра Корниенко, Рада намерена провести внеочередное заседание для рассмотрения изменений в госбюджет-2020 8 или 9 апреля, на котором также планируется рассмотреть законопроект о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам во втором чтении.

Тем временем, закон о банках наряду с земреформой являются ключевыми моментами для подписания меморандума с МВФ.

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