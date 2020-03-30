Зеленский попросил поддержать два важных закона для меморандума с МВФ

Президент Владимир Зеленский в ходе заседания Верховной Рады, которая провалила голосование за бюджет 2020, призвал поддержать земельную реформу и законопроект о банках, передают Українські Новини.

"Сейчас всем сложно: всему миру и Украине. Для нас сегодня очень важна поддержка именно экономики, работающих на предприятиях людей. Для нас очень важно, чтобы произошло подписание меморандума с МВФ. Вы прекрасно знаете, что два главных условия - это закон о земле и банковский закон... Мы понимаем, что есть много вопросов. Я уверен, что у каждого из вас есть вопросы к тому или иному закону, к нашим отношениям с международными партнерами. Я все понимаю... Я вам хочу сказать: у меня тоже много вопросов к этой ситуации. У каждого из нас очень много вопросов. Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты - они важны для украинского народа", - сказал Президент Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что в условиях кризиса нельзя делиться на власть и оппозицию и необходимо поддержать экономику.

Как сообщали Українські Новини, Рада проголосовала троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

Также Рада подняла годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей.