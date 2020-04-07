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07 апреля 2020, вторник, 21:18 804
Общество 2020-04-07T21:25:20+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о сильных заморозках в двух областях и лавинах в Карпатах

Спасатели предупредили о сильных заморозках в двух областях и лавинах в Карпатах

Ярина Вацяк
Погода, Штормовое предупреждение, Заморозки, ГосЧС, Прогноз погоды, Ухудшение погоды
Заморозок. Фото: pixabay
Заморозок. Фото: pixabay

В Киевской и Запорожской областях спасатель предупреждают о заморозках 8 апреля, а также о лавинной опасности в Карпатах. В то же время синоптики прогнозируют на 8 апреля в Киеве ясную погоду, без осадков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий! По данным Укргидрометцентра, по Киеву 8 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2 ° (и уровень опасности)", - говорится в нем.

Также ночью 8 апреля в восточных и Запорожской областях ожидаются сильные заморозки 0-5 ° (II уровень опасности), на остальной территории страны на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (И уровень опасности).

Кроме того, 7-8 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала о погоде на неделю, по прогнозу майское тепло сменится сильными дождями.

Тем временем, Киев догнал по климату Херсон и Николаев, погода стала на 400 км южнее.

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