Буряком занялись СБУ и МВД: Зеленский отреагировал на неповиновение мэра Запорожья

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел отреагировали на нарушение мэром Запорожья Владимиром Буряком установленных Кабинетом Министров ограничительных мер, который заявил, что городской транспорт в городе продолжит свою работу вопреки карантину и принятым ограничениям Кабинетом Министров,

Об этом он заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр, например, Запорожья, нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", - сказал он.

Президент подчеркнул для всех представителей местной власти, что выполнение всех карантинных ограничений обязательно.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье решили все же ограничить проезд в общественном транспорте, но только с 8 апреля.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес отказывался закрывать метро, однако закрыл подземку.

А тем временем, в Киеве могут запретить движение частных авто.